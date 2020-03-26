شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تقترب من النصف مليون والمتعافين 115 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم يقترب من 472 ألفا حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 115 ألفا.
وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 21297 حالة.
ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة.
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