شكرا لقرائتكم خبر عن عزل العاصمة الفلندية لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عزل هلسنكي ومنطقتها عن سائر أنحاء البلاد لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد ّ. وقالت مارين خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية إنّ "تحرّكات الدخول والخروج من منطقة العاصمة ستكون محظورة" للأفراد ابتداءً من الجمعة ولغاية 19 أبريل. " وأضافت "لكن مع هذا فإنّ لكلّ شخص الحقّ في العودة إلى دياره ". وبلغ عدد المصابين بالوباء في فنلندا 880 مصابًا، فيما سجلت ثلاث وفيات بالفيروس.

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