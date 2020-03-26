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نائب يدعو رئيس الوزراء الى اعلان حالة الطوارئ لمدة شهر قابل للتمديد

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دعا النائب عن بدر النيابية كريم عليوي، الخميس، رئيس الوزراء الى اعلان حالة الطوارئ لمدة شهر قابل للتمديد، عازيا السبب الى تفشي وباء .

وقال عليوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "العراق يمر بضروف صعبة جدا ووضع حرج وخطر"، مبينا انه "من واجبنا الوطني ومسؤليتنا نطالب رئيس مجلس الوزراء اعلان حالة الطوارئ للسيطرة على الوضع الحالي الذي بدء ينذر بالخطر بعد اتساع رقعة تفشي الوباء في المحافظات العراقية".

 

واضاف "كما يعلم الجميع أن كورونا وباء عالمي واغلب دول العالم المتطورة أعلنت حالة الطوارئ رغم التطور وللتكنلوجية العلمية في تلك الدول"، لافتا الى "اننا نرى اعلان حالة الطوارئ وقابل للتمديد امر ملح بل واجب على الحكومة لمنع انتشار الوباء وغلق الطريق أمام انتشاره وتفشيه".

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