أردوغان: العالم يتجه نحو بناء نظام عالمي جديد بعد فيروس كورونا



جاء ذلك في كلمة نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال: "العالم عقب هذا الوباء يتجه نحو مرحلة لن يكون فيها أي شيء كما كان من قبل وسنشهد بناء نظام عالمي جديد على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتركيا تدخل هذه المرحلة الجديدة بمزايا كبيرة وبنية تحتية قوية ".



وعن الأوضاع الداخلية التركية بمواجهة كورونا، قال أردوغان إن "53 ألف مواطن تركي يخضعون للمراقبة الصحية في منازلهم، فيما يتم متابعة 8 آلاف و554 مشتبها بإصابتهم بالفيروس في المشافي.. وأن 797 مريضا تماثلوا للشفاء بشكل تام وخرجوا من المشافي، فيما يتم إجراء فحوص طبية متقدمة على 4 آلاف و603 مشتبهين بإصابتهم بالفيروس.. ومستمرون في علاج 1872 شخصا ممن تأكدت إصابتهم بالفيروس، وللأسف فقدنا 44 مريضا كانون تحت العلاج".



وتابع قائلا: "تركيا شأنها شأن بقية دول العالم وفي مقدمتها الدول المحيطة بها تواجه تهديدا لا مثيل له يتمثل بمرض معدٍ، وهو فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في الصين ثم اجتاح العالم تقريبا.. تركيا تابعت عن كثب التطورات المتعلقة بالفيروس منذ ظهوره، وكانت من الدول القليلة التي تتخذ تدابيرها في الوقت المناسب.. ووزارة الصحة التركية أسست مركزا لإدارة الأزمة خلال كانون الثاني/ يناير أي حتى قبل تسجيل أول حالة وفاة بالصين، ثم قامت بتشكيل المجلس العلمي حول كورونا".

