خلية الازمة بميسان تعلن محاسبة 420 مخالفا لقرار الحظر وحجز مئات السيارات والدراجات

افاد مصدر في خلية الازمة بمحافظة ميسان، الخميس، بمحاسبة 420 مخالفا لقرار حظر التجوال، فيما اشار الى محاسبة مئات السيارات والدراجات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية حاسبت 420 مخالفا لقرار حظر التجوال في المحافظة خلال اربعة ايام"، مبينا انه "تم حجز 120 سيارة و300 دراجة". وتابع المصدر انه "تم فرض 200 غرامة مرورية و13 عجلة مخالفة".

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