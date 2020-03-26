مصرف الرافدين: فروعنا مفتوحة لصرف رواتب الموظفين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم رفع رواتب العديد من دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف خلال اليومين الماضيين ولحاملي بطاقة الماستر كارد".

وأشار البيان، إلى أن "المصرف مستمر في تزويد فروعه بالمبالغ اللازمة لإنجاز عملية صرف الرواتب وتوزيعها على الموظفين بسهولة وبدون أية عوائق".



يذكر أن مصرف الرافدين أبلغ، في الثاني والعشرين من آذار الحالي، جميع فروعه في بمباشرة العمل لصرف رواتب الموظفين.