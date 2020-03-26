شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر مستجدات فيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 كشفت وزارة الصحة الكويتية عن آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، 26/آذار/2020.

أبرز ما ورد في المؤتمر: تسجيل 13 حالة جديدة.. والإجمالي 208 Advertisements - 49 حالة تماثلت للشفاء - 7 حالاتفي العناية المركزة.. منها حالتان حرجتان - 159 حالات تتلقى العلاج - 853 حالات أنهت الحجر_الصحي

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