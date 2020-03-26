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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكومة الإمارات تشرح برنامج "التعقيم الوطني" وتفاصيله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
تنطلق في الأثناء إحاطة حكومة الإمارات الإعلامية، والتي تم تخصيصها لبرنامج التعقيم الوطني للمرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام والمترو، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتتحدث في الإحاطة الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، والعميد عبدالعزيز عبدالله الأحمد من وزارة الداخلية.
وقالت د. فريدة: ندرك أن برنامج التعقيم سيتم تنفيذه خلال فترة نهاية الأسبوع، وهي الفترة التي يتم تخصيصها عادةً للمناسبات والزيارات الاجتماعية، لكن الظروف الحالية تحتم علينا تجنب التجمعات، والتواصل مع الأهل والأصدقاء هاتفياً أو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
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