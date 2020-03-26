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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المرصد السوري: ارتفاع قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 151 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ارتفع عدد قتلى “المرتزقة” السوريين الذين يحاربون في ليبيا تحت راية تركيا إلى 151 شخصا.
وذكر المرصد السوري، في بيان، أن 8 مسلحين موالين لأنقرة قتلوا الأربعاء في اشتباكات مع الجيش الوطني الليبيي على عدة محاور ليرفع إجمالي القتلى إلى 151.
ولفت إلى أن الاشتباكات وقعت “على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، والرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.
وأشار إلى أن جثث المقاتلين “بعضها جرى نقله إلى الأراضي السورية ودفنه ضمن مناطق نفوذ فصائل (درع الفرات) بالريف الحلبي”.
المرصد قال أيضا إن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر “أسر سوريا من ضمن المرتزقة الذين أُرسلوا إلى ليبيا من قبل تركيا”.
وبين أن القتلى “من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".
وكان المرصد السوري أشار في وقت سابق إلى ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس عبر تركيا إلى نحو 4750 مرتزقا.
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