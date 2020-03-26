شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الصحية في الهند تعلن عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية في الهند، الخميس، عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 678 حالة.



وأوضحت السلطات أنه تم تسجيل حالة وفاة بكورونا، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 13.

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