شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال غرب إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 ضربت هزة ارضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس ضواحي مدينة خوي بمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران.

Advertisements وبحسب وسائل إعلام، وقعت الهزة في عمق 10 كم من سطح الارض وشعر بها ايضا سكان مدينتي قطور وزرآباد في المحافظة. ولم ترد أنباء عن أضرار جراء الهزة

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