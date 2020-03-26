شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 انتحرت ممرضة إيطالية، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" أثناء عملها لمعالجة المرضى المصابين.

Advertisements وأقدمت الممرضة دانييلا على قتل نفسها بعد أن داهمها المرض نفسه خشية أن تنقل العدوى لغيرها، بحسب وسائل إعلام. وكانت الممرضة دانييلا تريزي، 34 عاما، تعمل في العناية المركزة في مستشفى سان جيراردو في لومباردي، المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا

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