شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. ارتفاع إصابات كورونا في الأرجنتين وكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 سجّلت الأرجنتين 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، في أكبر قفزة في يوم واحد حتى الآن، ليصل إجمالي الحالات إلى 502.

Advertisements وأكدت وزارة الصحة في الأرجنتين لأول مرة رصد حالات عدوى محلية. وبلغ عدد الوفيات 8 حالات. وتخضع الأرجنتين حاليا لحجر صحي إلزامي حتى 31 مارس/آذار، كما أن حدودها مغلقة أيضا أمام غير المقيمين خلال الفترة نفسها. وفي كوريا الجنوبية، سجّلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ليصل إجمالي الحالات إلى 9241 حالة، فيما زاد عدد الوفيات 5 حالات ليصل الإجمالي إلى 131.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. ارتفاع إصابات كورونا في الأرجنتين وكوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.