قرارات عاجلة من النقل والسكة الحديد بعد تكدث المواطنين في المترو والقطارات

كتب: ضياء السقا

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم زيادة عدد قطارات المترو، لتصبح الفترة بين القطار والأخر من دقيقة ونصف إلى دقيقتين، للحد من تكدث المواطنين في المحطات قبل ساعات من تطبيق حظر التجوال.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن السبب في الكثافة التي حدثت في أول أيام الحظر في المترو نتيجة خروج المواطنين من عملهم في تمام الساعة الخامسة وهذا ما أدى للتكدس، مشيرا إلى أنه يجب على المواطن الخروج من عملهم من الساعة الثالثة عصرا إلى الخامسة، حتة يقل الضغط على القطارات.

وأضاف وزير النقل :"عقب قرار حظر التجوال قمنا بتغيير جداول التشغيل لقطارات المترو وقطارات السكة الحديد بحيث تصل إلى المحطات النهائية لها قبل بداية وقت الحظر بوقت كافي".

من ناحية أخرى، وضعت هيئة السكة الحديد جداول تشغيل جديدة لخط القاهرة - الإسكندرية والعكس طوال فترة حظر التجوال، تشمل تشغيل 32 قطارًا "ذهاب وعودة" فى اليوم نفسه فى الاتجاهين، منها 6 قطارات بين القاهرة وطنطا.

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كما شملت جداول التشغيل الجديدة تشغيل أيضًا عدد قطارين مميز سياحى بين القاهرة ومطروح فى الاتجاهين.

وبحسب بيان للسكة الحديد، تضمنت الجداول الجديدة قطارى 1205 و1209 إكسبريس القاهرة - مرسى مطروح على أن يعود 1209 فى اليوم التالى، وقطارات 903 و922، و905 و916، و901 و914، و909 و918، و9017 و904 على أن يعود 904 فى اليوم التالى، و2001 و906، و915 و902، و923 و900، وهى جميعها مكيف القاهرة - الإسكندرية والعكس.

كما تضمنت قطارات خط القاهرة - الإسكندرية والعكس التى سيقتصر تشغيلها القطارات أرقام 7 و24، 11 و18، 15 و158، 21 و14 على أن يعود قطار 14 فى اليوم التالى، 133 و132، وكذلك قطارات تعمل بين القاهرة وطنطا والعكس وهى قطارات أرقام مكيف 919 و936 على أن يعود 936 فى اليوم التالى، ومكيف 925 و1904 على أن يعود 1904 فى اليوم التالى، وإكسبريس 27 و4 على أن يعود 4 فى اليوم التالى.

وأعدت هيئة السكة الحديد جداول جديدة لتشغيل القطارات شملت قيام آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7 مساء.