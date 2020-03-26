تراعي الظروف الاستثنائية.. وزير التربية والتعليم يعلن عن حزمة من القرارات للتيسير على الطلاب

كتب: ضياء السقا

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، عن تقديم حزمة من القرارات للتيسير على الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، اليوم الخميس.

وأوضح شوقى، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، أن القرارات ستراعي هذه الظروف الاستثنائية مع الحفاظ على المخرجات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد ألغت امتحانات نهاية العام الدراسي في سنوات النقل، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي (المتوسط)، ضمن مجموعة من القرارات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من القرارات تخص امتحانات الطلاب في نهاية العام، وذلك في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد، وتداعيات انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً لما ذكره وزير التربية، في رسالة مصورة، الخميس، سيم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0) على مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2)، والصفين الأول والثاني الابتدائي.

وأوضح الوزير، أنه تم توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط: https://edmodo.org.

ووفقاً لهذا النظام، سيقوم معلمو هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ومطالبة أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة، والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.

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وبالنسبة للطلبة من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل)، لن يتم إجراء امتحانات في نهاية العام الدراسي الحالي، والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحاً للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.

وفيما يخص الشهادات العامة والدبلومات الفنية؛ سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية الطلاب داخل اللجان، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وسيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات) للصفين الأول والثاني الثانوي، والذي كان مقرراً عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل، ويؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضاً (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

كما سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل، وسيتم تصحيحه إلكترونياً، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وذكر وزير التربية والتعليم المصري أنه بالنسبة لطلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي، فقد تم توزيع التابلت عليهم، وسيؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونياً، وسيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل، على طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي.

وبالنسبة للطلاب أصحاب الهمم، الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث)، مثل الطلبة في سنوات النقل، وسيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية، وتطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات للطلاب المصريين في الخارج، وذلك نظراً لظروف الدول المقيمين بها.

واستعرض الدكتور طارق شوقي خلال الرسالة، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة حماية للطلاب.

وقال إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهوداً كبيراً خلال الأربعة أيام الماضية، لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.