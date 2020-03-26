بلدية داريا اقليم الخروب نفت وجود اصابة بفيروس كورونا بالبلدة

نفت بلدية داريا في اقليم الخروب، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عن اصابة احد المقيمين في البلدة بفيروس الكورونا، واشارت في بيان الى "ان شرطة البلدية، وخلال تنفيذ اجراءات الوقاية في البلدة، واثناء اخضاعه لفحص حرارة الجسم، تبين ان لديه ارتفاعا بسيطا بالحرارة، فقامت البلدية على الفور بإتخاذ التدابير الإحترازية وطلبت منه حجر نفسه، لاجراء الفحص المطلوب لهذه الغاية".
ودعت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، "الى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات، ومراجعة اصحاب الشأن، بغية عدم اثارة الخوف والهلع لدى المواطنين".
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