بلدية داريا اقليم الخروب نفت وجود اصابة بفيروس كورونا بالبلدة

نفت بلدية داريا في ​اقليم الخروب​، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عن اصابة احد المقيمين في البلدة بفيروس ​الكورونا​، واشارت في بيان الى "ان شرطة ​البلدية​، وخلال تنفيذ اجراءات ​الوقاية​ في البلدة، واثناء اخضاعه لفحص حرارة الجسم، تبين ان لديه ارتفاعا بسيطا بالحرارة، فقامت البلدية على الفور بإتخاذ التدابير الإحترازية وطلبت منه حجر نفسه، لاجراء الفحص المطلوب لهذه الغاية".

ودعت ​وسائل الاعلام​ والتواصل الاجتماعي، "الى توخي الدقة والموضوعية في نقل ​الأخبار​ والمعلومات، ومراجعة اصحاب الشأن، بغية عدم اثارة الخوف والهلع لدى المواطنين".