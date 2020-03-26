سكرية حذر من عدم دقة نتائج بعض المختبرات الخاصة المتعلقة بكورونا

حذر رئيس "الهيئة الوطنية الصحية" ​اسماعيل سكرية​ من عدم دقة نتائج بعض المختبرات الخاصة فيما يتعلق بفحص ​الكورونا​ PCR، والتي تترك نتائجها السلبية الكاذبة false negative ​اصابات​ متحركة ومعدية. وطالب بـ "حصر الفحص المخبري ب​المستشفيات​ المعتمدة من قبل ​وزارة الصحة​ وصولا لاجرائها في ​المستشفيات الحكومية​ الـ 12 المنتظر انطلاقها مطلع الاسبوع المقبل، خطورة الوضع لا تحتمل، لطالما كشفناها سابقا بإجرائها فحوصات السيدا والتهابات ​الكبد​ الفيروسية وبالتحديد C".

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