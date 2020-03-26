سكرية حذر من عدم دقة نتائج بعض المختبرات الخاصة المتعلقة بكورونا

حذر رئيس "الهيئة الوطنية الصحية" اسماعيل سكرية من عدم دقة نتائج بعض المختبرات الخاصة فيما يتعلق بفحص الكورونا PCR، والتي تترك نتائجها السلبية الكاذبة false negative اصابات متحركة ومعدية.
وطالب بـ "حصر الفحص المخبري بالمستشفيات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وصولا لاجرائها في المستشفيات الحكومية الـ 12 المنتظر انطلاقها مطلع الاسبوع المقبل، خطورة الوضع لا تحتمل، لطالما كشفناها سابقا بإجرائها فحوصات السيدا والتهابات الكبد الفيروسية وبالتحديد C".
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