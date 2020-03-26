لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بعد تجهيز المساعدات للعائلات الفقيرة، أتمنّى على رئيس الحكومة ​حسان دياب​ اعتماد ​الجيش​ لتوزيعها، حتّى لا نراها في السوق تُباع إذا سُلّمت لمؤسّسات أُخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: أتمنى على دياب اعتماد الجيش لتوزيع المساعدات للعائلات الفقيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.