مصلحة الليطاني: بدء مفيض بحيرة القرعون وإجراءات لحماية نوعية المياه

أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان أن "بحيرة القرعون قد لامست المفيض بتاريخ اليوم بعد تخطي مخزونها 220 مليون متر مكعب حيث بدأت الامواج تصب المياه في المفيض".
وأشارت المصلحة إلى أنها اتخذت الاجراءات كافة لحماية نوعية المياه والسلامة العامة، تمهيدا لمفيض البحيرة طبيعيا في الساعات المقلبة، علما أن فترة المفيض لن تكون طويلة ولا غزيرة نظرا لتشغيل معمل عبد العال بقدرة 30 ميغاوات مما يستهلك يوميا 1,5 مليون متر مكعب من مياه البحيرة ، لتكون معظم المياه المحولة الى الحوض الادنى هي من نبع عين الزرقا.
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