مصلحة الليطاني: بدء مفيض بحيرة القرعون وإجراءات لحماية نوعية المياه

أعلنت "المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​" في بيان أن "​بحيرة القرعون​ قد لامست المفيض بتاريخ اليوم بعد تخطي مخزونها 220 مليون متر مكعب حيث بدأت الامواج تصب ​المياه​ في المفيض".

وأشارت المصلحة إلى أنها اتخذت الاجراءات كافة لحماية نوعية المياه و​السلامة العامة​، تمهيدا لمفيض البحيرة طبيعيا في ​الساعات​ المقلبة، علما أن فترة المفيض لن تكون طويلة ولا غزيرة نظرا لتشغيل معمل عبد العال بقدرة 30 ميغاوات مما يستهلك يوميا 1,5 مليون متر مكعب من مياه البحيرة ، لتكون معظم المياه المحولة الى الحوض الادنى هي من نبع عين الزرقا.