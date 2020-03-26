ناشد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، ​الحكومة​ وخليّة الأزمة المنبثقة عنها و​وزارة الخارجية والمغتربين​، "تأمين إجلاء سريع وفي أيام عدّة، لطلّابنا وأهلنا العالقين في الخارج في العديد من البلدان، وأحيانًا من دون إمكانيات ماديّة"، داعيًا إلى أن "نؤمّن عودتهم الكريمة لبلدهم، مع حجرهم جميعًا لأسبوعين وفق الأصول".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لتأمين إجلاء سريع لطلابنا وأهلنا العالقين بالخارج وحجرهم جميعا لأسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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