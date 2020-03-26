النشرة: حملات التعقيم مستمرة في مختلف قرى وبلدات حاصبيا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنه "لا تزال منطقة حاصبيا ملتزمة بالتعبئة العامة والطوارئ الصحية مع التزام المواطنين ​الحجر المنزلي​ إلا عند الضرورة، خاصة لجهة تأمين الغذاء و​الدواء​. في وقت كثفت فيه ​القوى الأمنية​ بالتعاون مع شرطة ​البلديات​ من دورياتها ليل نهار لحث المواطنين على ملازمة منازلهم وعدم التجوال حفاظا على سلامتهم وعملا بالتعبئة العامة والطوارئ الصحية الي أطلقتها ​الحكومة​، كما تستمر حملات التعقيم من قبل البلديات و​الدفاع المدني​ و​الصليب الأحمر اللبناني​ في مختلف قرى وبلدات المنطقة مع التشدد بمراقبة التدابير الواجب التقيد بها في ​الصيدليات​ والمؤسسات والمحلات الغذائية من خلال التعقيم منعا لتفسير فيروس الكورونا".

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