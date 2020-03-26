بلدية بصرما: لا إصابات في صفوف أشخاص اختلطوا بالمصابتين في معمل الزعني

أفادت بلدية بصرما في بيان أن الأشخاص من أبناء بصرما الذين اختلطوا بالعاملتين اللتين أصيبتا بكورونا وتعملان في معمل "الزعني"، قد خضعوا للفحص الطبي وتبين عدم إصابتهم ب​فيروس كورونا​. كما أن ​البلدية​ وتماشيا مع الإجراءات الرسمية المتبعة تفيد بأن هؤلاء الأشخاص سيخضعون للفحوص الطبية مجددا بعد 72 ساعة ولا يزالون يخضعون للحجر الصحي المنزلي.

وكانت بلدية ​كفرعقا​ - ​الكورة​، اعلنت في بيان إصابة عاملتَيْن من خارج الكورة في معمل "الزعني" في بصرما - الكورة، بفيروس "كورونا". وطلبت من كلّ العاملين في المعمل وعائلاتهم "التزام الحجر الصحي الإلزامي في منازلهم وعدم الخروج". وأكدت جهوزيتها لتأمين كل المستلزمات لهذه العائلات.