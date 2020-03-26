أفادت بلدية بصرما في بيان أن الأشخاص من أبناء بصرما الذين اختلطوا بالعاملتين اللتين أصيبتا بكورونا وتعملان في معمل "الزعني"، قد خضعوا للفحص الطبي وتبين عدم إصابتهم بفيروس كورونا. كما أن البلدية وتماشيا مع الإجراءات الرسمية المتبعة تفيد بأن هؤلاء الأشخاص سيخضعون للفحوص الطبية مجددا بعد 72 ساعة ولا يزالون يخضعون للحجر الصحي المنزلي.
وكانت بلدية كفرعقا - الكورة، اعلنت في بيان إصابة عاملتَيْن من خارج الكورة في معمل "الزعني" في بصرما - الكورة، بفيروس "كورونا". وطلبت من كلّ العاملين في المعمل وعائلاتهم "التزام الحجر الصحي الإلزامي في منازلهم وعدم الخروج". وأكدت جهوزيتها لتأمين كل المستلزمات لهذه العائلات.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بصرما: لا إصابات في صفوف أشخاص اختلطوا بالمصابتين في معمل الزعني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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