حتي: نعمل لتأمين مساعدات للبنان ولإعادة الطلاب والمواطنين إلى البلد

أوضح وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، أنّ "منذ اليوم الأول لانتشار هذه الأزمة الخطيرة جدًّا، الّتي طالت دولًا أُخرى أكثر من ​لبنان​، وجّهنا للسفارات اللبنانية كافّة في الخارج لوضع خط ساخن والتواصل مع المغتربين وبخاصّة ​الطلاب​ اللبنانيين، لتوجيه النصح لهم بالابتعاد عن الأماكن العامة وبالعزل لفترة معيّنة".

وأكّد في حديث إذاعي، "أنّنا نعمل مع السفارات لتوفير ما يمكن توفيره من مساعدات، لأنّ عددًا من الطلاب بوضع مادي صعب. كما نعمل معها من أجل إخراج الطلاب والمغتربين الّذين يريدون العودة إلى لبنان، ويجب تأمين الظروف الصحيّة بدرجة أولى". ولفت إلى أنّ "سفاراتنا جاهزة لتلقّي أي اتصال لبذل ما يجب بذله من جهود".

وأشار حتي إلى أنّ "هناك فريقًا لإدارة الأزمة في ​وزارة الخارجية والمغتربين​، لبذل الجهود كافّة لتأمين وضع صحي ومادي طبيعي بالحد الأدنى للبنانيّين في الخارج. وقد وجّهنا نداءات للجاليات اللبنانية المقتدرة، لتوفير ما يمكن توفيره لنستطيع إعادة أبنائنا سالمين إلى لبنان".

وركّز على "أنّنا وجّهنا رسالة للسفارات الأجنبيّة كافّة في ​بيروت​، وأجريت اتصالات مع مسوؤلين أجانب عدّة، وننتظر وصول مساعدات عينيّة وطبيّة، وأمس ناقشت هذه المسألة مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار، وهناك عمل أوروبي لوضع برنامج مساعدات للبنان، وسبق أن وصلتنا مساعدات من ​فرنسا​ و​الصين​، ونحن نعمل على الجبهات كافّة لتأمين مساعدات للبنان. يجب العمل يدًا واحدة لمواجهة أزمة "كورونا".