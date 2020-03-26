لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، إلى "أنّنا اليوم لا يمكننا تأكيد ما إذا كنّا قد دخلنا في المرحلة الرابعة من انتشار وباء "كورونا" أم لا، ومع مرور الوقت ووفقًا للإحصاءات يُبنى على الشيء مقتضاه".
وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "كلّ الجهود مصبوبة على الاستعداد الاستباقي، والأجواء في المستشفيات مهيّئة لاستقبال المرضى. حتّى اليوم لا يوجد نقص في المستلزمات الطبية، لكن يمكن أن تصبح الأمور أكثر صعوبة في الأسابيع المقبلة، وذلك في حال حدوث شحّ في المعدّات الطبيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر موسى: الأجواء بالمستشفيات مهيئة لاستقبال مرضى كورونا ولا نقص حتى الآن بالمستلزمات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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