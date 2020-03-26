موسى: الأجواء بالمستشفيات مهيئة لاستقبال مرضى كورونا ولا نقص حتى الآن بالمستلزمات الطبية

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​، إلى "أنّنا اليوم لا يمكننا تأكيد ما إذا كنّا قد دخلنا في المرحلة الرابعة من انتشار وباء "​كورونا​" أم لا، ومع مرور الوقت ووفقًا للإحصاءات يُبنى على الشيء مقتضاه".

وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "كلّ الجهود مصبوبة على الاستعداد الاستباقي، والأجواء في ​المستشفيات​ مهيّئة لاستقبال المرضى. حتّى اليوم لا يوجد نقص في ​المستلزمات الطبية​، لكن يمكن أن تصبح الأمور أكثر صعوبة في الأسابيع المقبلة، وذلك في حال حدوث شحّ في المعدّات الطبيّة".