معدل البطالة في إسرائيل يقفز 5 أضعاف بسبب كورونا

أعلن مكتب التشغيل (العمل) ال​إسرائيل​ي أن معدل ​البطالة​ داخل البلاد قفز 5 أضعاف متجاوزا عتبة الـ 20 بالمائة على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.

وقال المكتب الحكومي إن عدد العاطلين عن العمل وصل منذ مطلع آذار الجاري إلى 679 ألفا و778، وفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية.

وبذلك يرتفع معدل البطالة في إسرائيل منذ مطلع الشهر الجاري من 4 بالمائة إلى 20.12 بالمائة.

ولفت المكتب إلى أن عدد العاطلين تزايد منذ ​الساعة​ السابعة صباح الأربعاء (الخامسة بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة 17:00 (15:00 ت.غ) بـ 21 ألفا و902 شخصاً.

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وأشار إلى أنه بإضافة 157 ألفا و851 من الفترة التي سبقت تفشي كورونا يصبح العدد الكلي للعاطلين عن العمل في إسرائيل 837 ألفا و629.

وارتفعت معدلات البطالة في إسرائيل بعد إغلاق وتقليص أعمال وخدمات قطاعات عديدة، في إطار إجراءات حكومية للحد من تفشي كورونا، ك​السياحة​ و​الفنادق​ والطيران و​المطاعم​ والمقاهي وتسريح العاملين بها أو منحهم إجازات بدون مرتب.

ومساء الأربعاء، أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 2369 بعد الكشف عن 199 إصابة جديدة.