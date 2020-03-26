وزير الصحة الإيراني دعا لاريجاني لتمديد وقف اجتماعات مجلس الشورى بسبب كورونا

لفت وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني ​سعيد نمكي​، في رسالة وجّهها إلى رئيس ​مجلس الشورى​ الإيراني ​علي لاريجاني​، إلى "المصادقة على المشروع المقترَح من قِبل وزارة الصحة تحت عنوان العزل الاجتماعي، في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا" وإبلاغه من قبل رئيس الجمهورية، وفرض القيود على التنقلات بين المدن مع تعطيل أغلبيّة المراكز الإداريّة وغير الإداريّة".

ورأى أنّ "بدء اجتماعات المجلس سيعود بالمشاكل الصحيّة السابقة، ولا يتواءم مع المشروع المذكور"، داعيًا إلى "تمديد فترة إرجاء انعقاد اجتماعات المجلس أسبوعين آخرَين"، مقترحًا "استخدام أسلوب الـ"فيديو كونفرانس" أو أساليب أُخرى من دون حضور النواب في مبنى المجلس".