إعلان حالة الإنذار القصوى في محافظة كربلاء العراقية لمواجهة تفشي كورونا

أعلن محافظ ​كربلاء​ ب​العراق​ نصيف الخطابي، "حالة الإنذار القصوى في المحافظة"، في إجراء جديد لمنع تفشّي فيروس "كورونا"، مشدّدًا على أنّ "قوات الجيش و​الأجهزة الأمنية​ ستبدأ بمحاسبة كلّ من يخرق حظر التجوال". ولفت إلى أنّ "كلّ من يتواجد في الشارع بالسجن لمدّة شهر".

وكانت قد أفادت دائرة صحة كربلاء، في وقت سابق أمس الأربعاء، بـ"تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتَي وفاة".