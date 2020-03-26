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إعلان حالة الإنذار القصوى في محافظة كربلاء العراقية لمواجهة تفشي كورونا

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أعلن محافظ ​كربلاء​ ب​العراق​ نصيف الخطابي، "حالة الإنذار القصوى في المحافظة"، في إجراء جديد لمنع تفشّي فيروس ""، مشدّدًا على أنّ "قوات الجيش و​الأجهزة الأمنية​ ستبدأ بمحاسبة كلّ من يخرق حظر التجوال". ولفت إلى أنّ "كلّ من يتواجد في الشارع بالسجن لمدّة شهر".

وكانت قد أفادت دائرة صحة كربلاء، في وقت سابق أمس الأربعاء، بـ"تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتَي وفاة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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