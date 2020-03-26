إرتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تايلاند إلى 1045

ذكرت الحكومة في تايلاند "أنّها سجّلت 111 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 1045". كما سجّلت البلاد أربع حالات وفاة.
وكانت قد ذكرت وزارة الصحة التايلاندية أمس أنّ "عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" ارتفع إلى 934 شخصًا، بعد تسجيل 107 إصابات".
وتطبّق تايلاند حالة الطوارئ. وأقامت السلطات نقاط تفتيش على الطرق الرئيسيّة لزيادة الفحص، في محاولة للحدّ من انتشار الفيروس.
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