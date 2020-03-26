سقوط صاروخي "كاتيوشا" على المنطقة الخضراء في وسط بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الرسمي في العراق، في بيان، "سقوط صاروخي "كاتيوشا" فجرًا على المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد، حيث مقرّ السفارة الأميركية".
من جهته، أوضح مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الصواريخ كانت تستهدف السفارة الأميركية، غير أنّها سقطت على بعد مئات الأمتار في ساحة خالية".
يُذكر أنّ المنطقة الخضراء الّتي تضمّ مقار حكوميّة وسفارات بينها السفارة الأميركية والبريطانية، تتعرّض بين فترة وأُخرى إلى قصف بالصواريخ وقذائف "هاون"، تؤدّي في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار ماديّة.
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