باسيل: لبنان لا يمكنه أن يتنكر لمنتشريه وعودة من يريد منهم واجب على الحكومة

أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​، أنّه "لا يمكن لبلد أن يمنع عودة مواطنيه إليه أكانوا نازحين أو مهاجرين"، لافتًا إلى أنّ "​لبنان​ خاصةً لا يمكنه أن يحمي مقيميه ويتنكّر لمنتشريه".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "عودة من يريد منهم واجب على الحكومة: على السفارات تسجيل أسماءهم وعلى شركة "​طيران الشرق الأوسط​ - MEA" تسيير رحلات خاصّة بهم، وعليهم الخضوع لبروتوكول فحوصات وحجر لحماية أهلهم. هكذا يكون لبنان".