باسيل: لبنان لا يمكنه أن يتنكر لمنتشريه وعودة من يريد منهم واجب على الحكومة

أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أنّه "لا يمكن لبلد أن يمنع عودة مواطنيه إليه أكانوا نازحين أو مهاجرين"، لافتًا إلى أنّ "لبنان خاصةً لا يمكنه أن يحمي مقيميه ويتنكّر لمنتشريه".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "عودة من يريد منهم واجب على الحكومة: على السفارات تسجيل أسماءهم وعلى شركة "طيران الشرق الأوسط - MEA" تسيير رحلات خاصّة بهم، وعليهم الخضوع لبروتوكول فحوصات وحجر لحماية أهلهم. هكذا يكون لبنان".
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