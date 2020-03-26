وزني وفهمي وقعا على قرار مشترك يتعلّق بتوزيع مستحقات البلديات واتحاداتها

اشارت ​وزارة المالية​ في بيان، الى انه وقّع كل من ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ ووزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ على قرار مشترك يتعلّق بتوزيع مستحقات البلديات واتحاداتها من عائدات الرسوم على ​الهاتف​ الخليوي للفترة الممتدة من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017. إضغط للمزيد

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