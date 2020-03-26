شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يكشف رسالة تهديد قطرية للإخوان بعد فشل حملات تحريض الجماعة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الشكور عامر، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تلقت توبيخًا وتهديدًا قاسيًا من قبل النظام القطرى بعد فشل حملاتهم الأخيرة التى استهدفوا من خلالها نشر الشائعات حول فيروس كورونا وأعداد المصابين فى مصر، مشيرًا إلى أن تلك الحملات كانت ممولة من تنظيم الحمدين الذى أنفق الملايين على اللجان الإلكترونية للإخوان، إلا أنهم فشلوا كالعادة فى التحريض ضد الدولة المصرية.

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"الخليج 365"، إن مسئولين قطريين وجهوا رسالة شديدة اللهجة إلى قيادات الإخوان مفادها أن قطر سترفع يد التمويل عنهم حال استمروا فى الفشل الذى يلاحقهم فى حملاتهم التحريضية، وهو ما أحدث حالة رعب لدى قيادات الجماعة التى تعتمد بشكل كبير على التمويل القطرى.

ولفت عبد الشكور عامر، إلى أن النظام القطرى ينتابه حالة إحباط من الإخوان بسبب تكرار فشل الجماعة، موضحًا أن فشل حملة التحريض الأخيرة تسبب فى تبادل اتهامات بين قيادات الجماعة بأسباب الفشل الذى يلاحق التنظيم.

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وفى وقت سابق سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على الحملات التحريضية التى تشنها جماعة الإخوان ضد مصر، ومحاولة استغلال أزمة فيروس كورونا لبث الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية، موضحة أن مسيرة الإسكندرية التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية وأثارت جدلا واسعا كانت بتخطيط من الجماعة التى دست عناصرها لعمل تجمعات لمحاولة نشر هذا الفيروس فى مصر.

وذكرت القناة، فى تقرير لها، أن جماعة الإخوان حاولت من خلال تلك المسيرات عمل حالة زحام فى محاولة منها لدفع عناصرها لنشر الشائعات وبث حالة من الرعب لدى المصريين حول فيروس كورونا عبر تنظيم مثل تلك المسيرات.

وأوضحت القناة عبر تقريرها، أن مخطط الإخوان باء بالفشل خاصة بعد أن أثارت مثل تلك المسيرات حالة رفض واسعة من جانب المصريين، لافته إلى أن المصريين يرفضون كافة محاولات الإخوان لنشر الشائعات حول فيروس كورونا، كما أنهم يرفضون تلك المساعى الإخوانية لإثارة حالة الذعر لدى المواطنين.