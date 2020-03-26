بالصور.. أول لقطات بعد انتهاء فترة الحظر في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عادت حركة السير من جديد بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بعد فك حظر التجوال في مدة زمنية بلغت 11 ساعة تقريبا، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.

وشهدت حركة السير، ممارسة التجار، والباعة أنشطتهم، فيما أقبل المواطنون على شراء الخضراوات، والمستلزمات المنزلية في بداية الساعات الأولى عقب فك حظر التجوال.