محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
عادت حركة السير من جديد بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بعد فك حظر التجوال في مدة زمنية بلغت 11 ساعة تقريبا، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.
وشهدت حركة السير، ممارسة التجار، والباعة أنشطتهم، فيما أقبل المواطنون على شراء الخضراوات، والمستلزمات المنزلية في بداية الساعات الأولى عقب فك حظر التجوال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أول لقطات بعد انتهاء فترة الحظر في كفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.