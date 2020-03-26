العراق: ثلاث إصابات بكورونا في أربيل

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق ،اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في أربيل.
وقالت الوزارة - في بيان مقتضب أوردته قناة السومرية نيوز - إنه "تم اليوم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في أربيل، وتم نقل المصابين إلى الحجر الصحي".
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