العراق: ثلاث إصابات بكورونا في أربيل

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق ،اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في أربيل.

وقالت الوزارة - في بيان مقتضب أوردته قناة السومرية نيوز - إنه "تم اليوم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في أربيل، وتم نقل المصابين إلى الحجر الصحي".