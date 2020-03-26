الصين: 21 ألف عامل بالمجال الطبي غادرو بؤرة كورونا بعد تراجع الفيروس



محمد اسماعيل - القاهرة - بكين (د ب أ)

أفادت سلطات محلية صينية اليوم الخميس بأن إجمالي 21046 من العاملين في المجال الطبي، من مختلف أنحاء الصين، غادروا مقاطعة هوبي بوسط البلاد بعدما ساعدوا المقاطعة في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الأعداد غادرت حتى أمس الأول الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك 16558 عاملا طبيا من 139 فريقا طبيا يحاربون الفيروس في مدينة ووهان، حاضرة المقاطعة، التي كانت الأكثر تضررا من الفيروس.

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وقال جياو يا هوي، المسؤول بلجنة الصحة الوطنية: إنه "من المتوقع أن تصل مغادرة الفرق المساعدة الطبية إلى ذروتها بنهاية مارس الجاري".

وأعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم تسجيل ست وفيات إضافية بكورونا، إلى جانب 67 إصابة جميعها لوافدين.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 3287 حالة، والإصابات إلى 81285، تعافت منها 74051 حالة.

