جائحة كورونا: نحو نصف مليون إصابة حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (د ب أ)
أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به يقترب من النصف مليون اليوم الخميس.
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم يقترب من 472 ألفا حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 115 ألفا.
وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 21297 حالة.
ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة.
ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين لا يزال يتجاوز المسجلة في إيطاليا (81285 مقابل 74386) فإن عدد الوفيات في إيطاليا يتجاوز بكثير ضعف الوفيات المسجلة في الصين (7503 مقابل 3287).
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