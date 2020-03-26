الكويت تعلن شفاء 6 حالات جديدة من مصابي كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، هم ثلاثة مواطنين وثلاثة مواطنات ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 49 حالةً.

وقال في تصريح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الست من الفيروس، مضيفاً أنه ستنقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى.