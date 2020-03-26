بريطانيا تسجل 43 وفاة و456 إصابة بكورونا في يوم واحد

سجلت بريطانيا 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 456 حالة وفاة. كما ارتفعت الإصابات المؤكدة إلى 9529 إصابة بعد تسجيل 1452 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الأربعاء.

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