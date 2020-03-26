كوريا الجنوبية ترصد 104 إصابات جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 5 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 131 حالة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنه تم أيضاً تسجيل 104 حالات إصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 9241 حالة.

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