غزة تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد المصابين في القطاع إلى تسع حالات.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الإصابات الجديدة ممن خالطوا الحالتين السابقتين، اللتين أعلن عنهما يوم السبت الماضي، وهم من رجال الأمن الذين كانوا خاضعين للحجر في مركز الحجر ذاته.
وأضاف البيان أن المصابين "لازالوا في الحجر ولم يغادروه و لم يختلطوا بأحد خارج المركز ونؤكد بصورة قاطعة أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر".
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الفلسطينية عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في فلسطين لسيدة في الستينيات من عمرها من قرية في قضاء القدس.
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