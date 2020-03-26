ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن روسيا علقت جميع الرحلات الدولية للحد من تفشي فيروس كورونا. وأضافت الوكالة أن حظر الرحلات سيبدأ اعتباراً من الغد.

وتابعت أنه سيتم السماح فقط برحلات إجلاء العالقين.

وسجلت روسيا حتى الآن 3 حالات وفاة بفيروس كورونا فضلاً عن 658 إصابة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلق الرحلات الدولية للحد من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.