زلزال بقوة 5 درجات يضرب طاجيكستان

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر طاجيكستان صباح اليوم الخميس.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات وعند التقاء خط عرض 77ر40 درجة غرباً وخط طول 56ر70 درجة شرقاً.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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