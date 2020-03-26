كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا ستعلق كافة الرحلات الدولية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، صباح اليوم الخميس، تعليق كافة الرحلات بدءا من الجمعة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، مساء أمس الأربعاء، أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأوضحت السلطات الصحية في موسكو: أن "المريضين توفيا في العاصمة الروسية موسكو، وكانا الأول منهما في 88 عاما والثاني من 73 عاما من عمرهما"، لافتا إلى "تسجيل إصابتهما بفيروس كورونا وهما على قيد الحياة"، مضيفا: "تم تأكيد أنهما عانيا من الالتهاب الرئوي، كما رصدت إصابتهما بأمراض مزمنة".

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ويعتبر المريضات أول متوفيين مسجلين جراء فيروس كورونا في روسيا منذ بدء التفشي في البلاد.

وحتي مساء اليوم، سجلت روسيا 658 إصابة بفيروس كورونا بشكل عام، بينها 480 في موسكو، فيما تم رصد 30 حالة شفاء.

وبحسب أحدث الإحصائيات يبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم، أكثر من 423 ألف حالة.