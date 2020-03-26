كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الدفاع الأمريكية تسجل أول إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، صباح اليوم الخميس، أول إصابة بفيروس كورونا لدى أحد العاملين لديها في مشاة البحرية.

وأوضحت الدفاع الأمريكية، في بيان لها أن المصاب سيبقى في الحجر في منزله حيث سيتابع المعنيون حالته، مشيرة إلى أن آخر يوم داوم فيه المصاب كان في 13 مارس.

وأضاف البيان، أن المصاب اتبع كافة إرشادات مراكز الصحة، وعمد إلى عزل نفسه وإبلاغ مكان عمله، عندما ظهرت أعراض الفيروس على أحد أفراد عائلته المباشرين.

وعلى الفور قام الفريق الصحي في الوزارة بتعقيم مكان عمل المصاب.

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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد قررت تجميد كلّ تنقلات العسكريين الأميركيين حول العالم لمدة شهرين، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا المستجدّ.

وأمر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بوقف تنقّلات كلّ موظفي البنتاغون الموجودين في الخارج، من مدنيين وعسكريين، لمدة 60 يوماً، مشيرة إلى أنّ التجميد يشمل أيضاً أفراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج.

وقال إسبر، إنّ قرار التجميد الذي سيسري على حوالي 900 ألف عنصر في القوات المسلّحة الأميركية منتشرين في الخارج "سيكون له أثر على عمليات التدريب والانتشار وإعادة الانتشار وتحركات أخرى للقوات".