شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور عام ... المتهم بقتل 51 مسلما أثناء الصلاة في نيوزيلندا يقر بالذنب والان نبدء بالتفاصيل

أقر المتهم بقتل 51 من المصلين المسلمين في أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي في نيوزيلندا بالذنب في خطوة مفاجئة اليوم الخميس.

واعترف برينتون تارانت باتهامات القتل وعددها 51 واتهامات الشروع في القتل وعددها 40 وأقر بتهمة ارتكاب عمل إرهابي خلال جلسة في محكمة كرايستشيرش العليا.

وقال القاضي كاميرون ماندر في محضر الجلسة الذي أصدرته المحكمة "لقد أدين بكل واحدة من هذه التهم".

وأضاف "يمثل الإقرار بالذنب خطوة مهمة للغاية نحو وضع نهاية لهذا العمل الإجرامي".

Advertisements

وتارانت محتجز لدى الشرطة منذ 15 مارس آذار 2019 عندما ألقي القبض عليه واتهم باستخدام أسلحة نصف آلية لاستهداف المسلمين أثناء صلاة الجمعة في مسجدين في كرايستشيرش.

وسبق أن نفى تارانت وهو أسترالي عمره 29 عاما كل التهم المنسوبة إليه.

وقال القاضي ماندر إنه لا توجد حاجة الآن لمحاكمة تستغرق ستة أسابيع كان مقررا أن تبدأ في الثاني من يونيو حزيران.

وستحكم المحكمة الآن على تارانت في جميع التهم المنسوبة إليه وعددها 92 لكنها لم تحدد موعدا للنطق بالحكم.