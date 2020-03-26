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واسط تسجل حالتي اصابة جديدتين بكورونا

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افاد مصدر محلي في واسط، الخميس، بتسجيل اصابتين جديدتين بفايروس في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في المحافظة".

 

واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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