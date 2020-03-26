واسط تسجل حالتي اصابة جديدتين بكورونا

افاد مصدر محلي في واسط، الخميس، بتسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في المحافظة".
واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".
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