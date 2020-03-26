اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس، عن تسجيل ثلاث اصابات بكورونا في اربيل. وقالت الوزارة في بيان مقتضب تابعته الخليج 365، انه "تم اليوم الخميس تسجيل ثلاث اصابات بفايروس كورونا في اربيل". Advertisements واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي". وتابعت ان "عدد المصابين في الاقليم ارتفع الى 103".

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