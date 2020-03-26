البنتاغون يعلن إصابة أحد الجنود في مقره بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية في الوزارة بفيروس كورونا المستجد، في 24 اذار الجاري.
وقال مسؤول في البنتاغون، إن آخر مرة تواجد فيها الضابط المصاب في البنتاغون كانت في 13 آذار، لافتا إلى أنه يخضع لعزل ذاتي منذ 15 آذار.
وأوضح المسؤول أن الضابط يعمل في مكتب التخطيط والسياسات والعمليات في مقر مشاة البحرية، وهو أول عسكري في البنتاغون أظهر فحصه للفيروس نتيجة إيجابية.
وقالت قوات المارينز في بيان، إن الضابط تأكدت إصابته في 24 آذار، مشيرة إلى أنه عزل نفسه في منزله عندما بدأت تظهر على زوجته أعراض المرض.
من ناحية أخرى، أكد مسؤول آخر في البنتاغون، أن موظفا يعمل في مركز القيادة العسكرية الوطنية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، ينتظر أيضا نتائج الاختبارات.
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