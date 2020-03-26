هزة ارضية تضرب مندلي في ثاني حالة من نوعها خلال 24 ساعة

افاد شهود عيان في قضاء مندلي، الخميس، بأن القضاء تعرض الى هزة ارضية هي الثاني من نوعها خلال 24 ساعة.

فيما اكدت هيئة المراصد الزلزالية ان "هذه الهزة كانت بقوة 3.0 وفق مقياس ريختر"، مبينة انه "لم يثبت الشعور بها لحد الان".

يذكر ان القضاء تعرض امس الاربعاء، الى هزة ارضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر دون حدوث اية اضرار.