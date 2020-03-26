تعرض المنطقة الخضراء الى قصف صاروخي

افاد مصدر امني، الخميس، بتعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد الى قصف صاروخي.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "صاروخي كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف ان "صافرات الاندار اطلقت في المنطقة".
يذكر ان المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الاميركية والبريطانية تتعرض بين فترة واخرى الى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون تؤدي في بعض الاحيان الى سقوط قتلى وجرحى والحاق اضرار مادية.
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